Казань, , 14:00 — REGNUM По подозрению в злоупотреблении и превышении должностных полномочий, незаконном участии в предпринимательской деятельности и шести эпизодах получения взятки объявлен в федеральный розыск начальник казанского отдела полиции «Сафиуллина». Об этом сообщает «Татар-информ» со ссылкой на помощника руководителя СУ СКР по РТ Эльвиру Газизову.

В настоящее время начальник отдела полиции отстранен от исполнения служебных обязанностей. В случае если вина будет установлена, его уволят за совершение проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел, и он понесет наказание в рамках закона. Кроме этого, к строгой дисциплинарной ответственности привлекут непосредственных руководителей подозреваемого.

Ранее 8 октября был задержан заместитель начальника полиции, его отправили по решению суда в СИЗО на два месяца.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии начальнику исправительной колонии-5 УФСИН России по РТ предъявлено обвинение в получении взяток. В 2018 году мужчина, находясь в должности начальника исправительной колонии, получал от родственника одного из осужденных 100 тыс. рублей за пронос на территорию сотовых телефонов и комплектующих для последующей реализации. Следствию удалось выявить четыре факта проноса 11 телефонов.

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