Курган, , 13:50 — REGNUM В Курганской области с начала года на возмездной основе в правоохранительные органы сдано семь единиц оружия, 123 патрона, 16 артиллерийских снарядов. За данный боевой арсенал курганцам выплачено 52 тысячи рублей, сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии.

С начала 2020 года в зауралье было проведено свыше 11 тысяч проверок владельцев гражданского оружия. Выявлено более 500 нарушений, изъято из оборота около 600 единиц оружия.

По всем фактам нарушений составлены протоколы, виновные лица привлечены к административной ответственности.