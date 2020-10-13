Минск, , 13:51 — REGNUM Неизвестные бросили коктейли Молотова в здание Советского управления внутренних дел в Минске. Об этом сообщает МВД Белоруссии.

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Рано утром неизвестные бросили три бутылки с зажигательной смесью в здание. Одна из них попала в служебный автобус, он загорелся.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело об особо злостном хулиганстве. Такая статья УК Белоруссии предусматривает в качестве максимального наказания десять лет лишения свободы. На месте работают правоохранители.

Как сообщало ИА REGNUM, ночью 8 октября неизвестные подожгли дверь здания прокуратуры в белорусском городе Жогино.

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