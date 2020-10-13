Воткинск, Удмуртия, , 13:33 — REGNUM 80-летний житель Воткинска ещё в феврале текущего года обратился в полицию, заявив о хищении денежных средств. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по Удмуртии.

Установлено, что ранее к мужчине подошел незнакомец, представившись менеджером торговой компании, и предложил купить у него набор посуды и электроинструменты. Мужчина отказался, но отметил, что у него есть знакомый, которому нужны эти предметы. Незнакомец занес в квартиру пенсионера коробки и попросил залог в размере 100 тыс. рублей.

На следующий день «менеджер» снова приехал к жителю Воткинска и вернул залог. Он попросил пенсионера обменять доллары США на российские рубли для приобретения новой партии товара. Мужчина согласился и передал мошеннику все наличные средства — около 800 тыс. рублей. Незнакомец отдал пенсионеру пачку с купюрами по 100 долларов США, обещая вернуть рублями.

В назначенное время мошенник не приехал, а пенсионер обнаружил, что в пачке не доллары, а билеты банка приколов. Общий ущерб составил 936 тыс. рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.159 УК («Мошенничество в крупном размере»). Позднее полицейские установили личность злоумышленника, который и был задержан в другом регионе. Им оказался 3-летний житель Ставропольского края. Он отправлен в СИЗО.

«За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет», — отметили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, 54-летняя медсестра одной и больниц Ижевска обратилась в полицию, сообщив о том, что стала жертвой мошенников. Женщине позвонила якобы сотрудница службы безопасности одного из банков. Она спросила, не теряла ли потерпевшая паспорт и есть ли у нее средства на банковских счетах. Звонившая убедила женщину снять все сбережения для того, чтобы перевести их на «безопасный» счет, защитив таким образом от незаконной транзакции. Женщина сняла 200 тыс. рублей и перевела на указанный мошенниками счет. На следующий день, следуя указаниям мошенников, женщина взяла кредит на 460 тыс. рублей, обналичив средства, она вновь перевела деньги на указанный мошенниками счет. Общая сумма ущерба составила 668 тыс. рублей.