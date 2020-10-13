Кемерово, , 13:21 — REGNUM В центральной части Кемерова восстановлено электроснабжение. Об этом и сообщили в Сибирской генерирующей компании (СГК).

«К 17:00 (время местное) электроснабжение потребителей в Центральном районе города Кемерово полностью восстановлено», — уточнили в СГК.

Напомним, сегодня днём, 13 октября, центральной части города осталась без электроэнергии — из-за короткого замыкание на высоковольтном оборудовании.

Восстановительные работы велись поэтапно. Сначала СГК планировала полностью восстановить электроснабжение к 15:30 часам. Однако, для этого потребовалось больше времени.

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