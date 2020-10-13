Элиста, , 13:08 — REGNUM В Калмыкии на федеральной трассе Астрахань — Элиста — Ставрополь произошло смертельное ДТП. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении МЧС России 13 октября.

Авария случилась примерно в 23:00 мск 12 октября в Целинном районе. На участке трассы столкнулись грузовой и легковой автомобили. В результате происшествия водитель легкового автомобиля скончался, ещё одному участнику ДТП спасатели оказали помощь.

В управлении МВД России по Республике Калмыкия предполагают, что водитель Lada Priora при обгоне выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком КамАЗ, за рулём которого находился житель Дагестана.

По факту ДТП проводится проверка.