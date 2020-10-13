Киншаса, , 12:37 — REGNUM Рейнджер всемирно известного национального парка Вирунга в Демократической Республике Конго был убит в результате нападения на патрульный пост со стороны вооруженной группы. Об этом сообщает BBC Africa со ссылкой на заявление администрации парка Вирунга.

В заявлении представитель администрации парка выразил соболезнования семье 47-летнего Багурубумве Чухозе Деогена после его убийства боевиками.

«Боевики также разграбили близлежащие деревни», — говорится в сообщении администрации Национального парка Вирунга, который является старейшим природным заповедником Африки.

За счёт биологического разнообразия парк является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

По меньшей мере 12 рейнджеров были убиты в парке в апреле подозреваемыми повстанцами, которые действуют в этом регионе.

В 2018 году смотрительница парка Рэйчел Масика Барака была убита в ходе похищения двух британских туристов и их водителя.