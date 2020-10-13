Кемерово, , 12:26 — REGNUM Вся центральная часть Кемерова сегодня днём, 13 октября, осталась без электроэнергии. Причина — короткое замыкание на высоковольтном оборудовании.

«Сегодня, 13 октября, в районе 14:00 (время местное) Кемеровская ГРЭС прекратила подачу электроэнергии в сеть, в результате чего практически вся центральная часть города оказалась без электроэнергии, — рассказали в Сибирской генерирующей компании (СГК). — Причина связана с коротким замыканием на высоковольтном оборудовании и действием автоматических систем защиты, которые отключили работу генерирующего оборудования электростанции».В СГК уточнили, что в 15:00 (время местное) началось поэтапное подключение электроэнергии. Причины инцидента сейчас выясняет специальная комиссия из числа руководителей СГК и надзорных органов.

В компании утверждают, что на электростанции повреждений и пострадавших нет.