София, , 12:22 — REGNUM Вандалы осквернили памятник Советской Армии — освободительнице, находящийся в столице Болгарии. Об этом 13 октября сообщает ТАСС.

Уточняется, что неизвестные на основании стелы в ночь на 13 октября черной краской нарисовали нацистские символы. Также указывается, что в данный момент уже ведутся работы по очищению памятника.

При этом стела уже не один раз подвергалась нападению вандалов — они раскрашивали ее в цвет героев американских комиксов, разрисовывали различными символами и надевали на головы статуям маски.

Отметим, посольство России в Софии не раз выражало возмущение по поводу данных актов вандализма, обращалось в связи с этим, как в мэрию города, так и к болгарским властям для того, чтобы монумент охранялся.