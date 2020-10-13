Соледар, ДНР, , 12:21 — REGNUM Украинские формирования открыли огонь по посёлку Жабуньки к северу от Донецка. Об этом сообщили 13 октября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Согласно данным наблюдателей, боевики ВСУ выпустили 15 гранат с позиций в районе подконтрольного им села Пески.

Напомним, за минувшие сутки украинские силовики выпустили по территории ДНР десять мин калибра 82 мм.

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