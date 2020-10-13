Архангельск, , 12:08 — REGNUM Экс-глава министерства образования Архангельской области признал вину в развращении школьниц.

Как сообщили ИА REGNUM в СУ СКР по Архангельской области и НАО, задержанный 9 октября Юрий Гнедышев в ходе допроса признал вину в том, что вел в соцсети переписку со школьницами 12 и 14 лет. Одной из них он отправил ссылку на видеозапись, на которой запечатлены действия сексуального характера.

По месту жительства и работы подследственного проведены обыски, изъяты предметы, имеющие значение для дела. Назначены экспертизы. Производится сбор доказательственной базы. Сам Гнедышев находится под домашним арестом.

Как сообщало ИА REGNUM, Юрий Гнедышев возглавлял министерство образования и науки Архангельской области с приставкой «и.о.» после того, как с поста министра был уволен Олег Полухин.

Уголовное дело возбуждено на основании результатов оперативно-разыскной деятельности, представленных специальным подразделением УМВД России по Архангельской области.