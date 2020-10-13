Оренбург, , 12:27 — REGNUM В Оренбургской области зафиксировано четыре летальных исхода у подростков-токсикоманов. Полиция предупреждает о новом виде токсикомании, который использует молодёжь и призывает взрослых быть бдительными.

В интернете опубликован видеоролик, где заместитель начальника отдела по делам несовершеннолетних МУ МВД «Оренбургское» Валерия Живайкина приводит данные, согласно которым в регионе от вдыхания бытового газа погибли четыре подростка.

Правоохранитель подчеркнула, что каждый такой случай — страшная трагедия. Родителей призывают быть внимательными к своим детям, обращать внимание на их поведение. При токсикомании у ребенка меняется цвет лица, от одежды и волос исходит специфический запах. Ребёнок становится агрессивным или наоборот пребывает в состоянии апатии.

При проявлении признаков токсикомании родителям советуют немедленно вести детей к специалистам для оказания помощи.