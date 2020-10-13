Петропавловск-Камчатский, , 11:27 — REGNUM Повышение средней температуры воздуха и воды могло вызвать обильное цветение водорослей, из-за которого у берегов Камчатки погибли обитатели дна Тихого океана. Дальнейшие повышения температур будут способствовать возникновению «красных приливов» ещё чаще, об этом рассказал начальник научной водолазной группы Беломорской биологической станции МГУ Александр Семёнов.

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«Такие явления на севере Тихого океана редки, но американские исследования ещё несколько лет назад предсказывали, что с потеплением климата будет больше «красных приливов» именно в северной части Тихого океана. Такие явления будут возникать чаще и чаще с потеплением температуры воды», — констатировал Семёнов.

Эксперт рассказал о том, что средние температуры на побережье Камчатки в сентябре были на 2−3 градуса выше, а в Петропавловске-Камчатском — на 4−5 градусов.

«Я связываю цветение воды с тем, что не было активного перемешивания воды, сильных течений, была хорошая температура, совпавшая с сезоном цветения этих водорослей», — сказал Александр Семёнов.

Он исключил возможность антропогенного загрязнения воды. Исследовательская группа отметила, что обитатели погибли на глубинах от 5 до 15 метров, в более глубоких местах, например, на глубине 35 метров, существенных изменений не отмечается.

«Пока все признаки указывают на то, что это было массовое цветение водорослей. В особенности на это указывает масштаб, потому что явление очень протяжённое», — пояснил Семёнов.

Учёные Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова работают с 11 сентября на Камчатке и исследуют побережье Авачинского залива, где произошла массовая гибель обитателей дна Тихого океана.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате исследования проб воды у побережья Камчатки, где зафиксирована массовая гибель обитателей дна Тихого океана, пока нет данных, подтверждающих техногенное или антропогенное загрязнение. Кандидат биологических наук, доцент кафедры экологии Школы естественных наук Владимир Мордухович заявил в интервью «Вести:Приморье», что наиболее вероятной причиной ЧП является биотическая природа.