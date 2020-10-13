Кызыл, , 11:00 — REGNUM В столице Тувы Кызыле следователи устанавливают причины смерти новорожденной девочки. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по республике, трагедия произошла в ночь на 11 октября.

Предварительно установлено, что мать ребёнка уснула во время кормления грудью. Около двух часов ночи она обнаружила, что девочка не подаёт признаков жизни.

«В настоящее время для установления причины смерти девочки назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех фактических обстоятельств произошедшего», — отметили в следствии.

Процессуальное решение по инциденту будет принято по итогам проверки.

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