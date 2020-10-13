Сорочинск, Оренбургская область, , 10:53 — REGNUM В Сорочинске Оренбургской области полиция проводит проверку по факту ДТП, в котором пострадал 11-летний мальчик, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

По данным ведомства, инцидент произошел 12 октября. Ребёнок двигался по нерегулируемому пешеходному переходу и попал под колеса иномарки. С травмами подросток госпитализирован.

По итогам проверки правоохранителями будет принято процессуальное решение. «В зависимости от степени тяжести вреда здоровью, причиненного в результате дорожно-транспортного происшествия потерпевшему, законодательством РФ предусмотрено два вида ответственности: административная — по статье 12.24 КоАП РФ («Нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего») или уголовная — по статье264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»)», — отметили в УМВД по региону.