Ярославль, , 10:52 — REGNUM В Ярославской области за последние сутки выявлено 82 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает проектный офис Информационного центра по коронавирусу в России.

Статистика Информационный центр по коронавирусу в России

Уже третьи сутки в регионе фиксируется более 80 новых заражений. Ещё в начале октября этот показатель колебался на уровне 50−60 случаев ежесуточно.

Всего за время пандемии в регионе подтверждено 9460 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 8772 человека, в том числе за последние сутки 93. Новых летальных случаев не зафиксировано.

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