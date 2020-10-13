Абуджа, , 10:34 — REGNUM Как минимум 20 человек погибли в ДТП, в результате которого взорвался бензовоз, на скоростной трассе в юго-западной части Нигерии. Об этом 13 октября сообщает местная газета Daily Post.

«Водитель загруженного дизельным топливом бензовоза не справился с управлением, (в результате чего) машина перевернулась и взорвалась», — приводит издание слова официального представителя федеральной службы безопасности дорожного движения Агнесс Огунгбеми.

Также она уточнила, что в общей сложности в аварию попали восемь автомобилей, которые полностью сгорели.

При это указывается, что ДТП произошло 12 октября во второй половине дня на скоростной трассе Илеса — Акуре в юго-западном нигерийском штате Осун.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 октября стало известно, что в Ростовской области водитель автомобиля Lada Priora сбил двух школьниц.