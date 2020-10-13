Донецк, , 10:33 — REGNUM Украинские формирования за сутки дважды нарушили режим прекращения огня в ДНР. Об этом сообщили 13 октября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Так, боевики ВСУ выпустили десять мин калибра 82 мм в направлении населённого пункта Яковлевка.

«Жертв среди мирных граждан и повреждений гражданской инфраструктуры за отчётный период не зафиксировано», — рассказали в СЦКК.

Наблюдатели также заметили проведение инженерных работ на позициях ВСУ в районе населённого пункта Пески.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший начальник пресс-службы генерального штаба ВСУ Владислав Селезнёв предложил использовать против жителей и защитников Донбасса модернизированные советские авиационные неуправляемые ракеты РС-80, имеющиеся на украинских военных складах.

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