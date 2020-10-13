Усть-Коксинский район, Алтай, , 10:24 — REGNUM В Республике Алтай следователи начали проверку по факту гибели 37-летнего жителя Горно-Алтайска. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, его тело было найдено возле села Катанда с травмами, характерными для падения с высоты.

Предварительно установлено, что двое мужчина днём 10 октября вели работы по демонтажу и установке оборудования на 27-метровой базовой станции оператора сотовой связи.

«При выполнении монтажных работ на вышке 37-летний мужчина сорвался с вышки и упал с 25-метровой высоты, получив телесные повреждения различной степени тяжести, в том числе несовместимые с жизнью, от которых скончался на месте происшествия через непродолжительный промежуток времени», — отметили в ведомстве.

Для установления всех обстоятельств происшествия, следователи назначили проведение необходимых экспертиз. Решение будет принято по итогам проверки.