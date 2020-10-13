Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, , 10:15 — REGNUM В Комсомольске-на-Амуре 12 октября при тушении пожара в квартире многоэтажного жилого дома один из спасателей потерял сознание, его увезла скорая помощь. Впоследствии мужчина скончался, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ Хабаровского края.

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«В условиях сильного задымления потерял сознание и был передан бригаде «скорой помощи» начальник караула специальной пожарно-спасательной части №1. Мужчина 1982 года рождения был доставлен в больницу, где впоследствии скончался», — пояснили следователи.

Проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего, в том числе причина смерти пожарного.

Как сообщало ИА REGNUM, в Магадане в сгоревшей квартире жилого дома обнаружили тела двух мужчин, один из них с признаками насильственной смерти.