Моши, Танзания, , 10:05 — REGNUM В Танзании продолжают бороться с возгоранием на самой высокой горе Африки, Килиманджаро. Об этом сообщает ВВС Swahili со ссылкой на заявление Службы национальных парков Танзании (Tanapa).

В тушении лесного пожара активное участие принимают местные жители. По информации репортеров, огонь вспыхнул в воскресенье, 11 октября.

Причина пожара пока не установлена. Пламя видно за десятки километров, сообщает газета The Citizen. Репортеры издания добавили, что усилия общин по тушению огня были затруднены высотой.

Восхождения на гору продолжаются в обычном режиме, заявил глава пресс-службы Tanapa Паскаль Шелутете журналистам вечером 12 октября, подчеркнув, что значительную часть возгорания удалось ликвидировать.

«Я призываю туристов, прибывших из различных стран мира, чтобы совершить восхождение на гору, не опасаться, поскольку восхождения, в частности по тропе Маранга, затронутой пожаром, продолжаются в обычном режиме», — заявил Шелутете, отметив, что в Службе национальных парков принимают все необходимые меры предосторожности.

Гора Килиманджаро — самая высокая гора Африки. Ее высота составляет 5895 метров над уровнем моря.