Грозный, , 09:59 — REGNUM В Чечне увеличилось число уничтоженных в ходе перестрелки бандитов. По данным, которые приводит информационный центр Национального антитеррористического комитета, нейтрализованы четверо боевиков.

Напомним, ранее сообщалось о боестолкновении с силовиками неизвестной бандгруппы в одном из районов столицы Чечни, которое произошло утром 13 октября. По предварительной информации, были уничтожены двое боевиков. Также сообщалось о троих погибших сотрудниках правоохранительных органов.

Как сообщало ИА REGNUM, решением оперативного штаба НАК в Октябрьском районе Грозного был введен режим контртеррористической операции. В ходе оперативных мероприятий были обнаружены вооруженные лица. Они открыли огонь по силовикам и были уничтожены ответным огнем.

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