Грозный, , 09:54 — REGNUM Во время боестолкновения в Грозном были ликвидированы четверо боевиков. Об этом 13 октября сообщил источник в правоохранительных органах, его слова приводит ТАСС.

«По предварительной информации, ликвидированы четверо боевиков», — заявил источник.

Также он уточнил, что в ходе данного боестолкновения погибли два сотрудника Росгвардии и ранен один полицейский.

«Во время боестолкновений с боевиками один сотрудник полиции получил ранение, два сотрудника Росгвардии погибли», — сказал источник.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконном обороте оружия возбудили в Дагестане после вооруженного нападения на полицейских.