Грозный, , 09:45 — REGNUM В Грозном сохраняется угроза терактов, которые планировала провести не установленная пока бандгруппа.

«Оперативным штабом в Чеченской Республике получена информация о возможном нахождении в Октябрьском районе г. Грозного неустановленной бандгруппы. Преступники планируют совершение террористических актов», — цитирует представителя оперштаба ТАСС.

В целях нейтрализации бандгруппы в Грозном 13 октября введен режим контртеррористической операции. Он действует в границах Октябрьского района с 07:40.

Ранее ИА REGNUM сообщало об уничтожении двоих боевиков, которые вступили в перестрелку с силовиками в районе улицы 30-й Участок в Грозном. В настоящее время спецоперация продолжается, принимаются необходимые меры по пресечению преступной деятельности бандитов и «минимизации ее последствий», сообщили в оперштабе.

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