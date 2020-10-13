Грозный, , 09:35 — REGNUM В Чечне правоохранители потерпели серьезные потери в ходе спецоперации по нейтрализации членов бандгруппы, вступивших в перестрелку с силовиками. По данным ТАСС, погибли два сотрудника Росгвардии и один сотрудник МВД.

Ранее с места боестолкновения поступали данные о получении ранения одним ОМОНовцем. Также сообщалось о ликвидации двоих боевиков.

Напомним, сегодня утром, 13 октября, в Октябрьском районе Грозного произошла перестрелка с бандитами, которые открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов. В границах района введен режим контртеррористической операции. В настоящее время она продолжается.

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