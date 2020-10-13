Киев, , 09:11 — REGNUM За девять месяцев 2020 года украинские пограничники выявили и изъяли 379 кг наркотиков. Об этом сообщила 12 октября пресс-служба Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

В пресс-службе рассказали, что 310 кг наркотиков из 379-и задержали при попытке ввоза на Украину.

Большую часть наркотиков перемещали по морю — 259 кг, 47 кг задержали на границе с Россией, 43 кг — на границе с Польшей и 12 кг — на границе с Румынией.

Большую часть наркотиков составил кокаин — 264 кг. Его стоимость на чёрном рынке превышает 1 млрд гривен или $35 млн, отметили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Запорожье задержали двух жителей, у которых изъяли крупную партию синтетических наркотиков, а также оборудование и сырьё для их изготовления.

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