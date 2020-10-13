Грозный, , 09:00 — REGNUM В Чечне 13 октября произошло боестолкновение с боевиками, ликвидированы несколько человек, пишет ТАСС.

По уточненным данным, нейтрализовано два вооруженных бандита. Боестолкновение произошло в районе улицы 30-й Участок в городе Грозном, передает РЕН ТВ. По данным телекомпании ликвидация бандитов была проведена в ходе спецоперации.

Имеются пострадавшие из числа сил правопорядка. По не подтвержденным пока данным, ранен старший оперуполномоченный МВД.

Как сообщало ИА REGNUM, двумя днями ранее в Чечне произошло боестолкновение с боевиками в Серноводском районе. Силовики отрабатывали информацию о нахождении в районе станицы Ассиновская лиц, причастных к террористической деятельности. Были обнаружены двое вооруженных мужчин, которые открыли стрельбу по правоохранителям. В результате ответной стрельбы они были нейтрализованы.

У убитых при себе имелись два автомата Калашникова, гранаты и самодельное взрывное устройство. Личности нападавших установлены, один из них находился в федеральном розыске.

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