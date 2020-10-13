Саратов, , 08:29 — REGNUM В Саратовской области обстановка в лесах остается сложной. Вице-губернатор региона Александр Стрелюхин провел экстренное заседание в главном управлении МЧС по ситуации с лесными пожарами. На 17 часов 12 октября в области действовали шесть лесных пожаров, сообщает пресс-служба ведомства.

Локализовать, но не ликвидировать пожары удалось в Аткарском, Вольском и Саратовском районах. Продолжается тушение лесных возгораний в Лысогорском, Калининском и Красноармейском районах. Ликвидируют огонь специалисты лесхозов, администрации, областной службы спасения, подразделения федеральной противопожарной службы.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Саратовской области спасательные службы тушили огонь в лесах на территории пяти районов на утро 12 октября. Угрозы возгорания для населенных пунктов не было. Стихия бушевала в Аткарском, Вольском, Красноармейском, Лысогорском районах и селе Поповка под Саратовом.

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