Москва, , 08:17 — REGNUM Один человек погиб и ещё один пострадал в результате пожара, который произошел в квартире многоэтажного жилого дома на юге столицы России. Об этом 13 октября сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по городу Москве.

Уточняется, что сообщение о пожаре в квартире по адресу: ул. Медынская, д. 12, к. 1 на пятом этаже девятиэтажного жилого дома поступило в 01:33.

«Из горящей квартиры был эвакуирован один человек, пострадавший передан в скорую. К сожалению, ещё один человек погиб», — говорится в сообщении.

Также указывается, что 01:56 пожар был локализован, а в 01:58 — ликвидирован, из соседней квартиры было спасено ещё два человека.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Магадане в сгоревшей квартире жилого дома обнаружили тела двух мужчин.