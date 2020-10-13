Улан-Удэ, , 08:02 — REGNUM В столице Бурятии Улан-Удэ завершился процесс над гражданином Китая, которого обвиняли в убийстве своего соотечественника. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по республике, преступление произошло год назад, 30 сентября 2019 года.

В тот день домой к 35-летнему обвиняемому приехал бизнесмен 29 лет, накануне занявший у него крупную сумму денег. При обсуждении финансовых вопросом между мужчинами произошёл конфликт из-за финансовых вопросов, в ходе которой хозяин квартиры ударил гостя разводным ключом.

«Затем злоумышленник взял нож и нанёс им несколько ударов в шею своей жертвы, после чего при помощи топора расчленил тело потерпевшего, ночью вынес останки в мешках из квартиры и загрузил в автомобиль покойного, на котором собирался вывезти в лесной массив и закопать», — отметили в ведомстве.

Однако сделать это он не успел. В этот момент к машине, мешавшей проезду, подошёл владелец гаража и вызвал полицию. Прибывшие на место правоохранители осмотрели внедорожник, после чего иностранный гражданин был задержан.

В результате суд признал обвиняемого виновным в убийстве и приговорил к 9,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

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