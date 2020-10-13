Нижний Новгород, , 08:17 — REGNUM Подозреваемый в массовом убийстве под Нижним Новгородом Данила Монахов ранее заявлял одноклассникам, что собирается убивать людей. Об этом рассказала одноклассница Данила Мария, сообщает РИА Новости.

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Юноша окончил школу в 2020 году. Он жил с родителями в Нижнем Новгороде и иногда приезжал в посёлок Большеорловский в гости к бабушке.

По словам Марии, Данила в целом был тихим и спокойным школьником. В армию его не взяли из-за проблем со здоровьем. Вместе с тем в 2018 году он попал на школьный дисциплинарный учет.

«В разговорах он не раз упоминал, что собирается устроить какой-то теракт, кого-то расстрелять», — отметила девушка.

Она добавила, что эту историю «замяли» в школе, а потом жалоб на юношу не было.

Как сообщало ИА REGNUM, 18-летнего юношу, подозреваемого в убийстве четырёх человек в посёлке Большеорловский, нашли мёртвым. Предположительно, он покончил с собой. По факту стрельбы по людям возбуждено уголовное дело.