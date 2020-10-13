Нижний Новгород, , 07:59 — REGNUM Даниил Монахов, подозреваемый в убийстве четырех человек и ранении еще пяти, в Нижегородской области обнаружен мертвым, об этом 13 октября сообщил NN.ru со ссылкой на Управление Следственного комитета региона.

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Молодой человек покончил с собой. Рядом обнаружены два ружья.

18-летнего Даниила Монахова подозревали в массовом расстреле людей, произошедшем накануне в селе Большеорловское неподалеку от города Бор Нижегородской области. В результате стрельбы были убиты бабушка Монахова и еще три человека, пять получили ранения.

Подозреваемого искали сотрудники милиции, ОМОН, СОБР. Росгвардия обещала задействовать в поисках беспилотные летательные аппараты. Причина массового расстрела пока не известна.

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