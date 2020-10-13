Чита, , 07:38 — REGNUM Бывший заместитель начальника «Управления федеральных дорог Забайкальского края» стал фигурантом уголовного дела по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

По данным следствия, являясь заместителем начальника федерального учреждения в 2012—2018 годах, подозреваемый получал взятки за покровительство при заключении контрактов на проведение дорожных работ.

«На настоящий момент в уголовном деле фигурируют данные о получении подозреваемым взяток на общую сумму свыше 26 млн рублей за оказание помощи при заключении четырех госконтрактов на сумму свыше 1,5 млрд рублей», — отметили в ведомстве.

Подозреваемый в настоящее время задержан на двое суток, в его доме провели обыск. Расследование уголовного дела продолжается.