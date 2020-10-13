Москва, , 07:33 — REGNUM Экс-губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев, которому предъявлено обвинение в растрате более 7,5 млн рублей Роснефти, подал жалобу в Верховный суд РФ на решение о передаче его уголовного дела в Замоскворецкий суд Москвы.

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Рассмотрение жалобы назначено на 27 октября, пишет РАПСИ.

Виктор Ишаев подал апелляционную жалобу на постановление Верховного суда, которым было удовлетворено ходатайство Генпрокуратуры об изменении территориальной подсудности уголовного дела и рассмотрении его в Москве, а не в Хабаровске.

Как сообщало ИА REGNUM, по версии следствия с 2014 по 2019 годы вице-президент ПАО «НК «Роснефть» Виктор Ишаев организовал заключение договора аренды помещения более 280 кв. метров под офис с аффилированной с ним компанией «Бейс» по завышенной цене. Генеральный директор Геннадий Кондратов ввёл в заблуждение членов закупочной комиссии о стоимости платы и подписал договор.

В течении пяти лет Кондратов выплачивал завышенную стоимость аренды, растратив средства представительства на сумму более 7,5 млн рублей.

Деньгами Ишаев распоряжался по своему усмотрению.