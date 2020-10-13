Петропавловск-Камчатский, , 07:19 — REGNUM В результате исследования проб воды у побережья Камчатки, где зафиксирована массовая гибель обитателей дна Тихого океана, пока нет данных, подтверждающих техногенное или антропогенное загрязнение. Кандидат биологических наук, доцент кафедры экологии Школы естественных наук Владимир Мордухович заявил, что наиболее вероятной причиной ЧП является биотическая природа.

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Ученый не отрицает полностью отсутствие техногенного характера загрязнения. Он говорит о том, что подтверждения этому пока нет. Фактами доказана вероятность биотического загрязнения.

«Наиболее вероятной пока, или подтвержденной фактами — биотическая природа, связанная с фитопланктоном и таким явлением, как красные приливы, цветение водорослей, в том числе и токсичных видов, которые могут приводить к негативным последствиям. При этом другие версии, связанные с техногенным происхождением, также прорабатываются», — цитирует Владимира Мордуховича «Вести: Приморье».

На Камчатке продолжается отбор проб грунтов и воды в ручьях и море. В Москву на исследования уже отправили 250 кг материалов.

Как сообщало ИА REGNUM, о превышении концентрации трёх загрязняющих веществ у берегов Камчатки, где была зафиксирована массовая гибель морских обителей, заявили в Минприроды РФ. Анализ, проведённый Дальневосточным межрегиональным управлением Росприроднадзора, проб воды на Халактырском пляже и в Авачинском заливе показал превышение концентраций следующих веществ: «В проанализированных образцах замечено превышение фосфат-ион в 10,8 раза, железа общего — в 6,7 раза, фенола общего — в 2,9 раза».