Улан-Удэ, , 06:56 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки зарегистрировано ещё два летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Так, в улан-удэнском стационаре скончалась пациентка 84 лет, у которой заражение коронавирусом осложнилось двухсторонней пневмонией с дыхательной недостаточностью и тромбоэмболией легочной артерии. Женщина также страдала гипертонической болезнью, сахарным диабетом и ожирением. Последние пять суток она провела в реанимации.

Ещё один пациент 66 лет умер в больнице города Северобайкальск. У него также развилась двухсторонняя пневмония с дыхательной недостаточностью, в связи с чем четыре сутки провёл на аппарате ИВЛ. Мужчина страдал ишемической болезнью сердца и постинфарктным кардиосклерозом.

Таким образом, всего с начала эпидемии жертвами COVID-19 в республике стали 86 человек.

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