Красноярск, , 06:32 — REGNUM Уголовные дела о незаконной организации азартных игр, а также об организации и участии в преступном сообществе возбуждены в Красноярском крае. Об этом ИА REGNUM сообщили в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Уточняется, что дела возбуждены по материалам региональных УФСБ и МВД России. Фигурантами стали 37-летний житель Красноярска (он подозревается в организации преступного сообщества, незаконной организации азартных игр) и 22 жителя Красноярского края в возрасте от 22 до 37 лет, подозреваемых в незаконном проведении азартных игр организованной группой, участии в преступном сообществе.

По предварительной версии следствия, красноярец в период с 2018 по октябрь 2020 года организовал преступную группу из 22 членов. На протяжении двух лет в Красноярске и Ачинске была создана сеть компьютерных залов, также проводились электронные игры под видом букмекерской деятельности «СпортБет». Доход только от электронных игр предположительно составил порядка 117 млн рублей.

В ходе обысков по месту жительства подозреваемых и в игровых залах изъяли деньги, игровое оборудование и наркотики. В жилище одного из членов, занимавшего в преступном сообществе руководящую должность, изъяли около 7 млн рублей.

21 подозреваемый задержан, ещё двоих разыскивают. Расследование уголовных дел продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, за первые девять месяцев 2020 года в Москве выявили и закрыли 49 нелегальных игорных заведений.

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