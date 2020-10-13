Хабаровск, , 06:33 — REGNUM Центральный районный суд Хабаровска арестовал на 10 суток мужчину за повторное участие в несанкционированном митинге в поддержку бывшего губернатора региона Сергея Фургала, который прошёл 10 октября на площади Ленина.

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Всего в суд поступило семь материалов по задержанным на площади, большая часть которых уже рассмотрена.

За 10 октября уже нет материалов. Остались только те, которые были отложены — их два. Сегодня поступил материал за 11 октября по нарушению участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, пишет «Интерфакс — Дальний Восток».

По вменяемой части статьи 20.2 КОАП задержанному грозит штраф от 10 тыс. до 20 тыс. рублей или обязательные работы на срок до 40 часов.

Также материалы в отношении участников митинга 10 октября поступили и в Индустриальный районный суд Хабаровска. Почти все протоколы рассмотрены.

«Поступил 21 протокол. Все рассмотрены, кроме одного. Привлекаемому лицу, вызывали скорую и судебное заседание перенесли. Вынесенных решений по рассмотренным делам в канцелярии пока тоже нет», — цитирует информагентство представителя Индустриального районного суда.

11 октября Центральный районный суд арестовал на семь суток одного из участников несанкционированного митинга. Ещё один хабаровчанин получил 30 суток обязательных работ, несколько человек оштрафованы на 10 тыс. рублей.

Всего ОМОН задержал 25 человек — 20 женщин и пять мужчин.

Как сообщало ИА REGNUM, акции протеста в Хабаровске в поддержку бывшего губернатора региона Сергея Фургала продолжаются уже более трёх месяцев и достигли пика в минувшие выходные — 10 и 11 октября. Если до этого митинги и шествия проходили мирно, то в прошедшую субботу и воскресенье хабаровчане получили отпор — в схватках с ОМОНом есть пострадавшие и задержанные.