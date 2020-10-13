Магадан, Магаданская область, , 06:06 — REGNUM В Магадане в сгоревшей квартире жилого дома обнаружили тела двух мужчин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе пожарно-спасательного центра Колымы.

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Пожар произошёл в многоквартирном доме коридорного типа в однокомнатной квартире на третьем этаже. Сгорели вещи, мебель, обгорел потолок и стены. Общая площадь пожара 3 кв. метра.

СУ СК Магаданской области предварительно установил, что 9 октября после пожара обнаружено тело мужчины с признаками воздействия высоких температур и телесными повреждениями. В этой же квартире обнаружено и тело мужчины 1981 года рождения без явных признаков, указывающих на насильственный характер смерти.

«Возбуждено уголовное дело, проводится комплекс следственных и процессуальных действий», — пояснили следователи.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутске утром 12 октября произошёл пожар в двухэтажном частном доме. Погибли женщина и двое детей.