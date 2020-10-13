Иркутск, , 05:58 — REGNUM Два мальчика, 2015 и 2016 годов рождения, погибли, провалившись под лёд на реке Нижняя Тунгуска в Катангском районе Иркутской области. Об этом 13 октября сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по области.

Трагедия произошла в эвенкийском посёлке Хамакар, где на реке Нижняя Тунгуска у берега образовался лёд (забереги), привлёкший внимание игравших на берегу детей.

«Два мальчика 2015 и 2016 годов рождения вышли на лёд и провалились. Выбраться детям не удалось. Их тела были обнаружены в воде местными жителями», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что маленькие дети находились у реки без присмотра взрослых, что и стало причиной трагедии.