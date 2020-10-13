Петропавловск-Камчатский, , 04:03 — REGNUM Губернатор Камчатского края Владимир Солодов рассказал о наиболее вероятной причине массовой гибели обитателей дна Тихого океана у побережья региона.

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Основная версия, к которой склоняются учёные, изучающие экологическую ситуация у побережья Камчатки, пока не является официальной и власти края ждут итоговый вердикт.

«Ученые склоняются к версии связанной с так называемыми красными приливами — токсинами биологического происхождения, связанными с микроводорослями, которые могли привести к выбросу значительного объёма отравляющих веществ», — рассказал Солодов на своей странице в Instagram.

Как сообщало ИА REGNUM, о превышении концентрации трёх загрязняющих веществ у берегов Камчатки, где была зафиксирована массовая гибель морских обителей, заявили в Минприроды РФ. Анализ, проведённый Дальневосточным межрегиональным управлением Росприроднадзора, проб воды в Халактырском пляже и в Авачинском заливе показал превышение концентраций следующих веществ:"В проанализированных образцах замечено превышение фосфат-ион в 10,8 раз, железа общего — в 6,7 раза, фенола общего — в 2,9 раза».