Нижний Новгород, , 00:16 — REGNUM Во время стрельбы в деревне Большеорловское под Нижним Новгородом погибли трое человек, сообщили 12 октября в пресс-службе минздрава Нижегородской области.

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Сейчас нижегородские медики продолжают бороться за жизни троих пострадавших.

Заместитель губернатора, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов сообщил, что, кроме погибших, в больнице находятся трое пострадавших — две женщины и один мужчина.

Ранее источники сообщали, что при обстреле погибли четверо.

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Днём 12 октября в поселке Большеорловское Борского района мужчина произвел выстрелы в местных жителей. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»). Изначально сообщалось, что обстрел произошел на остановке общественного транспорта.

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