Нижний Новгород, , 23:28 — REGNUM После проведения операции в Борской ЦРБ одну из пострадавших при стрельбе в поселке Большеорловское перевели в реанимационное отделение. Об этом сообщил глава минздрава Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

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Он уточнил, что состояние раненой оценивалось медиками как крайне тяжелое, были множественные ранения в брюшную полость и массивная кровопотеря.

«Налажена гемотрансфузия. Кровотечение остановлено. Переведена в реанимацию», — написал министр.

Как сообщало ИА REGNUM, днем 12 октября в поселке Большеорловское Борского района мужчина произвел выстрелы в местных жителей. Трое скончались на месте происшествия, трое были госпитализированы с огнестрельными ранениями. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»). Изначально сообщалось, что обстрел произошел на остановке общественного транспорта. Губернатор области Глеб Никитин поручил правительству области оказать всю необходимую помощь пострадавшим и семьям погибших.

В преступлении подозревается местный житель 2002 года рождения, скрывшийся в лесу после нападения, ведется розыск, в котором принимают участие подразделения Росгвардии, ОМОНа. Подозреваемый имел разрешение на владение охотничьим гладкоствольным ружьём, он получил документ в августе текущего года. В квартире бабушки стрелявшего проводился обыск.

Двое раненых ранее были эвакуированы в областную больницу имени Семашко бригадой медицины катастроф.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководству следственного управления СК России по Нижегородской области доложить о ходе расследования уголовного дела по факту убийства троих человек в Борском районе, подробно изучив все версии произошедшего и выяснив мотив преступления.

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