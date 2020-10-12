Бор, Нижегородская область, , 22:13 — REGNUM Видеозапись обыска в доме бабушки жителя посёлка Большеорловское (Борский район, Нижегородская область), застрелившего трёх человек, опубликовал Следственный комитет России 12 октября на сайте YouTube.

Следите за развитием событий в трансляции: «Массовое убийство под Нижним Новгородом — все новости»

Ни видео показаны следы крови на полу, а также найденный в квартире охотничий билет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, житель Большеорловского 2002 г.р. расстрелял несколько человек: трое мужчин скончались, три женщины были госпитализированы.

По данным СМИ, молодой человек около месяца назад получил право на владение охотничьим ружьём. Также СМИ сообщали, что перед тем как стрелять в людей на улице, он ранил свою бабушку, позже скончавшуюся в больнице.

Читайте ранее в этом сюжете: Уточнено число погибших и раненых при обстреле нижегородцев