Цунтинский район, , 08:23 — REGNUM Жители высокогорного Цунтинского района Дагестана забросали камнями здание районной администрации. Таким образом люди проявили свое недовольство итогами выборов председателя районного собрания депутатов, сообщил 12 октября на своей странице в Instagram общественный деятель Шамиль Хадулаев.

https://www.instagram.com/tv/CGPhhPingiT/

По информации «Черновика», здание администрации Цунтинского района, а также автомобиль главы муниципалитета закидывали камнями несколько десятков человек. Для улаживания ситуации на место прибыли сотрудники правоохранительных органов.

Администрация Цунтинского района на своих официальных ресурсах пока никак не прокомментировала данную информацию, как и правоохранительные органы Дагестана.