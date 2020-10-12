Бор, Нижегородская область, , 20:03 — REGNUM О том, что житель посёлка Большеорловское (Борский район, Нижегородская область), расстрелявший автобус с людьми, законно владел охотничьим гладкоствольным ружьём, сообщили 12 октября в Росгвардии.

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Уточняется, что право на владение охотничьим ружьём житель Большеорловского, подозреваемый в обстреле автобуса, получил 17 сентября 2020 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, нападение на автобус, в результате которого погибли три мужчины и были ранены три женщины, произошло в Большеорловском вечером 12 октября.

В преступлении подозревается местный житель 2002 года рождения, скрывшийся в лесу после нападения. По некоторым данным, у него с собой было два ружья и патроны.

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