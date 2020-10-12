Эрбле, , 19:52 — REGNUM Одному из полицейских, 7 октября раненому из собственного оружия во французском департаменте Валь-д'Уаз, становится лучше, хотя «его состояние остается тяжелым». Об этом в понедельник, 12 октября, сообщает Le Figaro.

Двое полицейских 30 и 45 лет, ставшие жертвами нападения трех злоумышленников в коммуне Эрбле департамента Валь-д'Уаз, были госпитализированы с ранениями в живот. Младший из стражей порядка все еще находится в особенно тяжелом состоянии, но его жизни больше ничего не угрожает.

Напомним, вечером 7 октября во французском департаменте Валь-д'Уаз трое злоумышленников напали на двух полицейских, украли у них табельное оружие и затем выстрелили из него, ранив стражей порядка. 9 октября один из нападавших, мужчина 28 лет, сдался полиции.

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