Махачкала, , 19:37 — REGNUM В Кизилюртовском районе Дагестана террористы напали на сотрудников полиции, сообщает 12 октября РИА «Дагестан».

Нападение произошло ночью 12 октября в районе поселка Кульзеб.

Двое боевиков открыли огонь по полицейским из стрелкового оружия.

Ответным огнём нападавшие были ликвидированы. При них был обнаружен автомат, гранаты и пистолет с глушителем.

Личности уничтоженных боевиков установлены, правоохранители выясняют их причастность к какой-либо из террористических группировок.

Среди сотрудников полиции пострадавших нет. На месте происшествия работает оперативно-следственная группа.

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