Махачкала, 12 октября 2020, 19:37 — REGNUM В Кизилюртовском районе Дагестана террористы напали на сотрудников полиции, сообщает 12 октября РИА «Дагестан».
Нападение произошло ночью 12 октября в районе поселка Кульзеб.
Двое боевиков открыли огонь по полицейским из стрелкового оружия.
Ответным огнём нападавшие были ликвидированы. При них был обнаружен автомат, гранаты и пистолет с глушителем.
Личности уничтоженных боевиков установлены, правоохранители выясняют их причастность к какой-либо из террористических группировок.
Среди сотрудников полиции пострадавших нет. На месте происшествия работает оперативно-следственная группа.
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