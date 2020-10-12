Щучанский район, Курганская область, , 19:35 — REGNUM В Курганской области проводится проверка по факту обнаружения тел двух человек в одном из частных домов села Песчанское. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

В селе Песчанское Щучанского района утром 11 октября 2020 года в одном из частных домов по ул. Мира были обнаружены тела мужчины 1962-го и женщины 1935 годов рождения. Признаков насильственной смерти на телах погибших не обнаружено.

Установлено, что до своей смерти женщина и мужчина длительное время употребляли спиртное. Основной версией их гибели является отравление.

По результатам проверки следствие примет процессуальное решение.