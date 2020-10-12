Бор, Нижегородская область, , 19:12 — REGNUM Двое из троих раненых в результате нападения местного вооружённого жителяв Борском районе Нижегородской области находятся в крайне тяжёлом состоянии, сообщает 12 октября телеграм-канал Mash.

В больнице

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Состояние ещё одного раненого врачи оценивают как тяжёлое. Все они находятся в реанимации в районной больнице.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Нижегородское следственное управление расследует уголовное дело об убийстве трёх и ранении ещё трёх человек в посёлке Большеорловское.

Трое убитых, которых расстреляли из ружья, — мужчины, раненые — женщины. По предварительным данным, убийства совершил местный житель 2002 года рождения, которого ищет ОМОН и СОБР.

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